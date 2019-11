Ligue 1 française : trois internationaux algériens dans l'équipe type de la 13e journée

Trois internationaux algériens, Youcef Atal, Alexandre Oukidja et Andy Delort, figurent dans l'équipe type de la 13e journée du championnat de France de Ligue 1 de football du journal l'Equipe.

Le gardien algérien du FC Metz, infranchissable contre Lille, samedi (0-0) a récolté la note de 8.

En treize journées de Championnat, douze gardiens ont déjà eu les honneurs de notre onze type.

De son côté, le latéral Youcef Atal, auteur d'un match plein avec l'OGC Nice contre Bordeaux (1-1), notamment sur le plan offensif, mérite largement sa place dans l'équipe type avec à la clé une note de 7.

L'attaquant de Montpelier Andy Delort (2 passes décisives) contre Toulouse, est préféré au Strasbourgeois Lebo Mothiba, pourtant double buteur contre Nîmes (4-1) samedi, de notre onze.

Le buteur algérien a obtenu un 8.

Oukidja, Atal et Delort ont rejoint la sélection algérienne en stage à Sidi Moussa (Alger) en vue des deux matchs contre respectivement la Zambie le 14 novembre à Blida et le Botswana le 18 novembre à Gaborone pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2021.

APS