« Pour atteinte à l’unité nationale », 21 manifestants condamnés à 12 mois de prison, dont six avec sursis

Pour « atteinte à l’unité nationale, la cour de justice de Sidi M'hamed a condamné, mardi, à une année de prison, sont six avec sursis, 21 personnes appréhendées durant des manifestations populaires. Une peine assortie, en outre, d’une amende de 30.000 da.

A l’issue d’un procès qui aura duré une journée durant, le juge a prononcé une condamnation de « six mois de prison ferme et six mois avec sursis » à l'encontre de 21 détenus appréhendés lors des marches populaires pacifiques à travers plusieurs wilayas, pour avoir brandi l’emblème Amazigh « et distribué des autocollants et des tracts ».

Une amende de 30 mille dinars a, d’autre part, été infligée aux prévenus, dont tous les objets en leur possession au moment de leur arrestation ont été confisqués.

Durant la même séance, le procès contre 20 personnes détenues pour les mêmes inculpations a été reporté au 18 novembre en cours. 11 parmi eux sont sous mandat de dépôt et les 9 autres sous contrôle judiciaire.