Djamel Belmadi : ''Bien entamer la campagne'' des qualifications pour la CAN 2021

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi a insisté mardi sur l'importance de bien entamer les qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2021 de football (CAN 2021), à l'occasion de la première journée jeudi à Blida face à la Zambie, appelant à ne sous-estimer aucune équipe africaine.

''Il est toujours très important de bien démarrer cette phase de qualification, notamment à domicile », a déclaré l’entraineur des Verts, lors d’une conférence de presse, tenue mardi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

Rien ne sera facile et on se doit de remporter les trois points à domicile.

Le match face à la Zambie ne sera pas uniquement difficile sur papier mais aussi par rapport à la double confrontation lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (victoire de la Zambie, ndlr).

Je pense que le fait d'avoir perdu six points face à eux constituera une motivation pour nous'', a déclaré Belmadi en conférence de presse au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

Le sélectionneur national a expliqué qu'il fallait jouer "match par match" car il n'y a plus de petites équipes sur la scène africaine.

''On sait qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique et que tous les matchs sont difficiles.

Aussi, le fait de jouer face aux champions d'Afrique rendra plus compliquée notre mission, ce sera notre quotidien et on doit l'accepter.

On n'a pas le souci de prendre les matchs à la légère mais nous sommes obligés de préparer cette rencontre d'une bonne manière''.

Face à la Zambie, il s'agira du premier match officiel des Algériens depuis leur consécration à la dernière CAN-2019 disputée en Egypte.

Les "Verts", actuellement en stage bloqué au Centre technique de Sidi-Moussa, affrontent la Zambie jeudi à Blida puis le Botswana le 18 novembre à Gaborone.

Djamel Belmadi à aussi déclaré :

2019 : Belmadi a estimé que l'année 2019 restera mémorable avec le sacre des Verts en terre égyptienne lors de la CAN-2019.

C'est une année qu'on n'oubliera jamais grâce principalement aux joueurs, ils méritent absolument tout notre respect.

Certes, je suis leur porte-parole mais tous les honneurs sont à eux.

Ils ont gagné une Coupe d'Afrique dans une édition à 24 équipes en Egypte, c'est exceptionnel tout simplement surtout que l'Algérie n'a jamais gagné une CAN en dehors de ses bases''.

PELOUSE : Belmadi est revenu sur l'état de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida: ''Après le match de la RD Congo, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait travailler dessus car c'est difficile de changer carrément la pelouse dans un laps de temps qui n'était pas suffisant.

Apparemment, ils ont bien fait les choses.

Je n'ai pas trouvé nécessaire d'aller voir la pelouse comme j'ai l'habitude de le faire parce qu'on va y aller mercredi.

J'ai suivi régulièrement l'évolution des travaux et j'ai vu des choses qui me laissent penser que la pelouse est plus que praticable''.

BOTSWANA: Belmadi a expliqué le choix de se rendre au Botswana 72h avant le match de la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2021 et non pas 48h comme d'habitude: Les conditions climatiques au Botswana nécessitent un temps d'adaptation un peu plus long que d'habitude car on va passer d'un temps froid et humide à un autre très chaud et sec.

HOMMAGE: Interrogé sur la sélection nationale de 2010 qui a validé son ticket pour le Mondial sud-africain après son succès au match barrage devant l'Egypte, le 18 novembre 2009, au Soudan, Belmadi a tenu à lui rendre hommage: On doit rendre hommage à cette équipe qui s'est qualifiée 24 ans après la dernière participation de l'Algérie à un Mondial (1986, ndlr).

Cette équipe nous a conduits à une autre participation à une Coupe du monde, quatre ans plus tard au Brésil.

Donc on doit rendre hommage à toutes ces générations''.

APS