L'OCI condamne l'agression israélienne contre la bande de Ghaza

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a fermement condamné, mardi, l'agression militaire israélienne contre la bande de Ghaza.

L'agression militaire perpétrée par les forces d'occupation israéliennes contre la bande de Ghaza constitue "une violation flagrante du droit international humanitaire et des conventions internationales", déplore l'Organisation dans un communiqué.

L'OCI tient Israël "pleinement responsable des conséquences de cette dangereuse escalade", appelant à la fin des violations et des agressions en cours contre le peuple palestinien et au respect du droit international.

L'organisation a également appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités pour assurer la protection internationale du peuple palestinien".

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé, plus tôt dans la journée, la mort d'un Palestinien âgé de 25 ans dans un raid israélien sur la bande de Ghaza, portant à 4 le nombre de morts et à 18 celui des blessés à cause de l'escalade entamée à l'aube par Israël.

Le chef du mouvement de résistance Djihad islamique, Baha Abou al-Atta, a été tué avec son épouse plus tôt ce mardi lors d'un raid aérien israélien contre leur maison dans l'est de la ville de Ghaza.

Les autorités sanitaires à Ghaza avaient indiqué dans un communiqué diffusé par courriel que deux Palestiniens, dont une femme, avaient été tués et deux autres piétons blessés dans l'agression israélienne qui avait touché une maison dans l'est de Ghaza.

APS