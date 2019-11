Renouvellement pour une période de huit (08) ans du contrat d'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe énergétique italien Edison ont signé mardi à Alger un accord portant sur le renouvèlement d'un contrat de vente/achat de gaz naturel algérien au profit de l'Italie pour une durée de huit (08) ans.

Le contrat a été paraphé, pour le côté algérien, par le vice-président chargé de l'activité commercialisation, Hachmei Mazighi, et pour le côté italien, par le directeur exécutif, d’Edison, Nicolas Monti, en présence du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et du vice-président chargé du management et gaz du groupe Edison, Pierre Vergerio.

Cet accord, précédé par d'autres renouvellement de contrats respectivement avec les italiennes Eni et Enel, permettra à Sontrach de consolider sa position sur le marché italien et demeurer l'un de ses principaux fournisseurs en gaz naturel.

A cet effet, M. Mazighi a expliqué qu'à travers cet accord, outre ceux conclus avec Eni et Enel, Sontarach va sécuriser un niveau de placement de 13 milliards de M3/an de gaz naturel livré sur le marché italien à travers le gazoduc "Trans-mediterranean pipeline", appelé également gazoduc "Enrico Mattei", jusqu'à 2027, avec possibilité d'aller jusqu'à 2029 (deux ans optionnelles).

M. Mazighi a précisé, dans le même sens, qu'avec ces 13 milliards de M3/an de gaz naturel, et en ajoutant les contrats qui sont actuellement en cours de finalisation, Sonatrach atteindra en 2021, "le taux de 60% des capacités de transport du gazoduc Enrico Mattei", fruit du partenariat conclu en 1977 entre Sonatrach et Eni.

Pour sa part, M. Monti s'est dit "très heureux" de la signature de cet accord de renouvèlement "très important" pour Edison, pour l'Italie, et également pour les relations entre les deux parties.

Il a rappelé que le premier contrat entre Sonatrach et Edison avait commencé en 2008 et à travers cet accord, il sera prolongé jusqu'à 2028 avec deux ans additionnels en option.

Soulignant l'importance du marché gazier de l'Italie, ayant une moyenne de consommation de 70 milliards de M3/an, notamment dans le contexte de la transition énergétique du pays et la production de l'électricité, il a expliqué que ce nouveau contrat permettra de "renforcer la position de Edison mais également celle de Sonatrach sur le marché italien".

Se disant "satisfait" du niveau de la coopération entre Sonatrach et Edison, M. Monti a souhaité la voir s'élargir à d'autres domaines d'activités, notamment les énergies renouvelables.

Le PDG de Sonatrach, a pour sa part, indiqué que cet accord, qui prendra effet à partir de 2020, rentre dans le cadre des renouvèlements des contrats de vente/achat de gaz naturel de Sonatrach avec ses partenaires étrangers, ajoutant que son groupe "continuera ses efforts pour vendre toute sa production destinée à l'exportation".

Qualifiant Edison de "partenaire principal" pour le groupe Sonatarch, M. Hachichi a rappelé que ce groupe est également partenaire de Sonatrach au niveau des blocs 351 C et 352 C au champ gazier Reggane Nord avec une production commune de 3,5 milliards de M3/an de gaz naturel par an.

M. Hachichi a, à cette occasion, appelé le groupe Edison a continué sa relation gagnant-gagnant avec le groupe Sonatrach.

