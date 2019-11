Détenus porteurs de l’emblème amazigh : les tribunaux de Bab El Oued et de Bainem à Alger prononcent, chacun, 5 acquittements

Les tribunaux de Bab El Oued et de Bainem (Cour d'Alger) ont acquitté, mercredi, chacun, cinq (05) jeunes porteurs de l’emblème amazigh, arrêtés lors des marches populaires pour "atteinte à l'unité nationale".

Pour le même motif, le tribunal de Sidi M'hamed avait condamné, mardi, vingt-et-un (21) jeunes à une année de prison ferme, dont six avec sursis assortie d'une amende de 30.000 DA, et six (06) autres jeunes à six mois de prison ferme assortie d'une amende de 20.000 DA.

Une autre audience a été programmée pour le lundi prochain afin de statuer dans les dossiers de 20 autres jeunes poursuivis pour les mêmes charges, dont 9 sont placés sous contrôle judiciaire et 11 en détention provisoire.

APS/RN