Transport maritime des voyageurs : L’ENTMV annule ses dessertes pour causes météorologiques

Les voyageurs par voie maritime en direction d’Espagne et de France ont eu la désagréable nouvelle de ne pouvoir atteindre leurs destinations suite au report, hier, par l’ENTMV des dessertes en raison des conditions météorologiques défavorables, selon l’entreprise.

Contactée par la rédaction d’Algérie chaine 3, la directrice régionale Centre de l’ENTMV, Mme Ouahiba Debabi a expliqué que la décision a été prise après évaluation des risques menaçant le bon déroulement des traversées avec des vagues pouvant atteindre les 6 à 7 mètres de hauteur.

Elle a déclaré par ailleurs que les clients de l’entreprise ont été informés du changement du programme des dessertes par voie de presse, sur le site de l’entreprise (https://algerieferries.dz/index.php/info-flash) et même par téléphone. Ceux qui étaient déjà sur place ont été pris en charge par l’entreprise in situ, et « ont eu droit à la restauration, l’hébergement et même le parking pour leurs voitures » explique encore Mme Debabi.