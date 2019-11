Arabie Saoudite : Ryadh abrite un Forum international sur la sécurité des voies maritimes le 24 novembre

Un forum international sur la sécurité des voies maritimes stratégiques se tiendra le 24 novembre à Ryadh, ont annoncé les forces navales saoudiennes, organisatrices de l'événement.

Cette rencontre de trois jours se penchera sur plusieurs thématiques dont la liberté de la navigation internationale et le renforcement de la sécurité maritime dans les détroits et dans les passages stratégiques, a indiqué, un responsable de la commission d'organisation de ce forum, cité par des médias.

Le forum, a-t-il ajouté, sera l'occasion pour présenter de nouvelles définitions et des systèmes modernes relatifs à la protection des voies maritimes stratégiques, de discuter de l'application du droit international maritime et de son rôle quant à la régulation et la sécurité de la navigation internationale dans la région, outre la prise de conscience quant à l’importance de préserver de l'environnement marin.

Une foire dédiée aux derniers systèmes et techniques de la sécurité maritime sera tenue en marge de cette rencontre internationale.