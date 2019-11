Yassaa Noureddine installé commissaire aux énergies renouvelables

Noureddine Yassaa a été installé jeudi à Alger en qualité de commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, et en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, nouvellement créé auprès du Premier ministre, est un organe de conception d'une stratégie nationale de développement de ce secteur.

C'est aussi un instrument d'aide à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique nationale dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

A cette occasion, M. Arkab a indiqué que par la création du commissariat, doté des prérogatives nécessaires, "les pouvoirs publics comptent fédérés les efforts menés pour atteindre les objectifs fixés en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique".

Le plus important de ces objectifs consiste à produire quelque 22.000 mégawatts à partir de sources renouvelables, à l'horizon de 2030.

Le ministre de l'Energie a relevé que la capacité actuelle de l'Algérie "n'est qu'à 400 mégawatts d'énergies renouvelables effectivement opérationnelles, alors qu'il devait être à 8.000".

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, s'est dit "content" de la nomination du M. Yassaa, soulignant qu'après avoir servi le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Yassaa poursuivra sa mission en qualité de commissaire aux énergies renouvelables et à efficacité énergétique qui aura également "des impacts positifs sur la recherche scientifique".

Pour sa part, M. Yassaa a indiqué que le Commissariat entamera "la mise en place d'une plateforme commune regroupant tous les efforts déjà entrepris et aller de l'avant vers des objectifs clairs et rationnels", ajoutant que les missions du Commissariat permettent de garantir une transition énergétique nationale dans un contexte d'évolution mondiale.

Expliquant que les richesses et le potentiel que possède l'Algérie en matière de renouvelable sont "innombrables", M.

Yassaa a souligné que la coordination des efforts menés en matière d'énergies renouvelables et efficacité énergétique est un "impératif" pour la garantie de la sécurité énergétique du pays dans le futur.

Dans ce sens, le responsable a appelé à l'implication de tous les intervenants et les citoyens pour la réussite de cette stratégie, en appelant à la mise en place d'un cadre législatif et technique "solide" pour mieux régir ce secteur et permettant d’inciter les opérateurs à investir davantage dans ce domaine.