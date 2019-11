Ouverture de la semaine culturelle japonaise à Alger

La 3ème édition de la semaine culturelle japonaise a été inaugurée, jeudi à Alger, avec des expositions riches sur la gastronomie japonaise, l'Ikebana (l'art de faire vivre les fleurs) et l'Origami.

La cérémonie d'ouverture a été organisée au Musée des Beaux Arts où une séance de dégustation du plat japonais traditionnel "Sushi" a été proposée par le chef cuisinier japonais Kenji Shimura, outre une exposition sur l'Origami (art de pliage de papier) par l'artiste algérien Hafsi Ouahbi d'Oran.

L'ambassadeur japonais Kazuya Ogawa s'est dit content de cette semaine culturelle, exprimant son souhait de voir "cette manifestation contribuer dans les échanges à l'avenir pour jeter un pont entre les deux pays".

Cette manifestation de 5 jours sera également une occasion pour organiser des ateliers sur la calligraphie japonaise traditionnelle, outre un concours de la langue japonaise et des projections de films, et ce au niveau du Musée des Beaux Arts, l'ambassade du Japon et le Palais de la Culture Moufdi Zakaria.

La semaine culturelle japonaise à Alger se poursuit jusqu'au 18 novembre.