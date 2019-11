Le coach de la sélection nationale de football, Djamel Belmadi, n’a pas caché sa satisfaction à la suite du large succès enregistré par ses protégés face à la Zambie (5-0), jeudi à Blida, à l’occasion de la première sortie des Verts (groupe H) dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Voici la réaction de Belmadi ainsi que Besebaini, Bounedjah, Soudani et Spano-Rahou.

Djamel Belmadi : "Je suis très content de cette victoire, qui nous permet d'engranger nos trois premiers points dans ces qualifications. Après une première période où il y avait eu quelques déchets face à une équipe zambienne qui a bien défendu, j'ai dit aux joueurs à la pause de prendre tout leur temps de bien développer nos actions, qu'il fallait une certaine patience. Les choses ont été rectifiées par la suite.

Concernant le retour de Soudani, ça m'a fait vraiment plaisir, je sais qu'il a travaillé dur pour revenir, il a fait preuve de beaucoup d'abnégation d'autant plus qu'avec une blessure du ligament croisé, ce n'était pas évident de revenir au plus haut niveau, ça prouve sa force de caractère, il faut lui tirer un grand chapeau. J'avais ce sentiment qu'il pouvait marquer. Il méritait de jouer. Avec la présence de Slimani et Delort, Hamdoullah, j'ai l'embarras du choix en attaque. A moi de faire les choix. Je salue les joueurs d'avoir battu le record d'invincibilité (17 matchs), à vrai dire je ne focalisais pas dessus, j'espère que les générations futures parviendront à battre notre record.

Pour le prochain match face au Botswana, nous allons bien évidemment l'aborder avec la ferme intention de gagner, tout en respectant l'adversaire (...). Une partie de la délégation se trouve déjà sur place, on m'a certifié que la pelouse est pratiquement injouable. Nous devons s'adapter à cette situation pour décrocher la victoire".

Ramy Bensebaïni : "C'est toujours important de gagner le premier match des qualifications. Contrairement à ce pensent certains, la rencontre n'était pas facile. Après la pause, nous avons appliqué les consignes du coach, chose qui nous a permis de dérouler. Sur le plan personnel, ça fait toujours plaisir de marquer avec l'équipe nationale, mais c'est la victoire qui importe le plus. Nous avons un statut de champion d'Afrique à défendre, nous sommes devenus une équipe difficile à battre, j'espère que nous poursuivons dans cette dynamique".

Baghdad Bounedjah : "La défense de notre titre continental a débuté idéalement avec cette belle victoire face à la Zambie. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. En première période, nous avons éprouvé des difficultés à développer notre jeu, en raison notamment des rafales de vent, cela ne nous a pas empêché d'ouvrir le score. Ce succès nous permet déjà d'être en tête du groupe, et surtout aborder le prochain match en déplacement face au Botswana avec force et sérénité".

Hilal Soudani : "Très heureux de retrouver l'équipe nationale. Ce but est venu au bon moment pour moi après une longue absence. Le plus important est la victoire. Je tâcherai de donner le meilleur de moi-même à l'avenir. Pour le match face au Botswana, nous allons jouer dans des conditions assez difficiles, mais nous ferons de notre mieux pour revenir avec un bon résultat de Gaborone".

Maxime Spano-Rahou : "Je ressens beaucoup de bonheur à l'occasion de ma première convocation avec l'équipe d'Algérie, d'autant qu'il y avait au bout une belle victoire, décrochée avec l'art et la manière. Le déplacement au Botswana s'annonce compliquée, avec notamment plusieurs d'heures d'avion, ce n'est jamais facile de partir à l'aventure. Il faut s'attendre à tout, mais l'équipe va certainement répondre présente, l'état d'esprit est très bon au sein du groupe. Il n'y aura pas de raison pour ne pas revenir avec un résultat probant".