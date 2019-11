Journée africaine de la statistique: l’ONS organise des "Portes ouvertes" à Alger

Des "Portes ouvertes" ont été organisées, lundi à Alger, par l'Office national des statistiques (ONS) pour faire connaitre l'importance des statistiques officielles et créer un espace de dialogue entre producteurs et utilisateurs de ces données.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la statistique, cette initiative vise à "faire connaître les statistiques officielles, leur disponibilité et leur accessibilité.

Elle se veut aussi un espace de dialogue entre producteurs et utilisateurs de ces statistiques officielles", a expliqué à l'APS le directeur des publications, de la documentation et de la diffusion à l'ONS, Hocine Bournane.

L'organisation des "Portes ouvertes" est motivée par le fait que "les processus statistiques doivent répondre aux exigences et aux attentes de la société en matière d'actualité des données, leur précision et leur pertinence, afin d'obtenir des améliorations de "qualité" comme le préconisent toutes les recommandations internationales en la matière", a-t-il soutenu.

Lors de cette manifestation, tenue au siège de l'ONS, les visiteurs, dont des universitaires et des représentants des médias, ont reçu des explications sur le processus de production de la statistique et sa publication.

Les visiteurs ont également visionné des vidéos présentant l'Office et reçu des dépliants comportant un jeu d'indicateurs économiques et sociaux sur les années les plus récentes, ainsi que des publications produites par l'ONS.

La rencontre a été l’occasion, également, d'informer le grand public sur le 6ème Recensement de la population et de l'habitat que l'ONS compte lancé en 2020 (RPH 2020).

La Journée africaine de la statistique, célébrée le 18 novembre de chaque année, est célébrée cette fois-ci sous le thème: "Tout le monde compte: des statistiques de qualité pour une meilleure gestion des déplacements forcés en Afrique".

Ce thème correspond à celui de la 32ème session ordinaire de l'Assemblé de l'Union Africaine (UA), qui s'est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) les 10 et 11 février 2019, "année des refugiés, des rapatriés et des déplacés internes: vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique", selon la même source.

Cet évènement africain a été adopté en mai 1990 par la 16ème réunion de la Conférence des ministres africains chargés de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique.

La Journée africaine de la statistique, célébrée tous les ans depuis 1993, ambitionne de sensibiliser les peuples du continent sur l'importance du rôle des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale, politique et économique en Afrique et dans le monde.

