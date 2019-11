Accidents de la route : de la responsabilité des auto-écoles

L’hécatombe se poursuit sur nos routes. Chaque semaine, des chiffres qui donnent froid dans le dos sont dévoilés dans les bilans des différents services de la sécurité routière. Rien que durant les dernières 24 heures, 6 personnes sont mortes dans 5 accidents de la circulation, selon la Protection civile.

En période hivernale, le nombre d’accidents et de victimes augmentent davantage, avertissent les spécialistes. Said, conducteur et responsable d’une auto-école rappelle sur les ondes de la Chaine 3 qu’en hiver avec «la chaussé est humide, la visibilité est très restreinte», les automobilistes doivent être plus vigilants.

Mais faut-il porter la responsabilité des accidents aux seuls conducteurs ? Said revient, à ce propos, sur un autre facteur qui n‘est pas des moindre, mais ignoré par les spécialistes. Il s’agit de la qualité de la formation dispensée au niveau des auto-écoles. «Ça fait longtemps que les agréments sont distribués comme des petits pains», déplore-t-il en appelant à la création de «vraie école de formation à la conduite qui seront gérée par l’Etat».

Ecoutez le reportage d’Ahcène Chemache de la radio Chaine 3