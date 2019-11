Pour leur 39e mardi de mobilisation nationale, les étudiants persistent et signent

Nouvelle mobilisation nationale des étudiants qui ont organisé, aujourd’hui, pour leur 39e mardi de suite, des marches et des rassemblements à travers les principales villes universitaires du pays.

Les étudiants, accompagnés, comme d’habitude, par de nombreux citoyens, persistent et signent. « Rejet des élections » avec les résidus de l’ancien système, « libération des détenus d’opinion », « pour une Algérie libre et démocratique », « pour l’indépendance de la justice », « pour la liberté de la presse », figurent parmi les principaux slogans scandés et inscrits sur des pancartes et banderoles portées par les manifestants.

A Alger, la marche des étudiants a emprunté le même itinéraire, de la Place des Martyrs, lieu de regroupement et de départ, vers la Grande Poste, point d’arrivée de la procession, encadrés, comme chaque mardi, par un imposant dispositif de sécurité. En dépit du mauvais temps, les étudiants et les nombreux citoyens qui les accompagnaient, ont affiché leur détermination à aller au bout de leur lutte pacifique.