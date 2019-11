13e journée : l’OM tombe à Oran, les mal-classés réagissent

L’Olympique de Médéa, leader du championnat national de Ligue 2, s’est incliné sur la pelouse de l’ASM Oran (1-0), à l’occasion de la 13e journée disputée ce mercredi. De son côté, le WA Tlemcen n’a pas raté cette opportunité pour réduire l’écart avec l’OM en disposant de l’USM Annaba (2-1).

La belle série de six matchs sans défaite (5 victoires, 1 nul) de l’Olympique de Médéa a pris fin à Oran. Le leader de la L2 a subi la loi des gars de M’dina Jdida vainqueurs sur le plus petit des scores (1-0), sur une réalisation de Hitala (14’).

Ce succès permet à l’ASMO (5e) de porter son total à 20 unités et par la même occasion recoller au peloton de tête. Quant à lui, l’OM est premier avec 28 points.

Toujours à l’Ouest du pays, le WA Tlemcen ne s’est pas fait prier pour profiter du faux pas du leader. Hôtes de l’USM Annaba, les Widadis n’ont eu besoin que d’une demi-heure pour plier la partie grâce à Touil (15’) et Benbouleid (27’). Néanmoins, le Widad s’est fait peur en toute fin de partie après la réduction du score des visiteurs (2-1).

Dauphins de l’OM, les protégés de Azziz Abbès comptent désormais trois points de retard sur le leader (2e – 25 pts), tandis que l’USMAn occupe la 13e position avec 15 points.

Débuts réussis pour Kouider et Ifticene

A Saïda, la première sortie de Hamdad Kouider à la tête de la barre technique du MCS a été couronnée de succès. Les Saïdis ont battu le DRB Tadjenanet (1-0) et se sont offert une bonne bouffée d’oxygène (9e – 17 pts).

De son côté, la JSM Skikda est revenue de loin face à l’AS Khroub (2-1). Dans ce derby de l’Est, le V Noir a été cueilli à froid à la suite du but de Bouchouareb scoré à la 3e minute. Il a fallu attendre les vingt dernières minutes pour assister au retour des Skikdis grâce au doublé de Zioueche (72’, 79’). A l’image de Kouider, Younes Ifticene, nouvel entraineur du JSMS (6e – 19 pts), a réussi lui aussi sa première sortie.

L’USMH et la JSMB renouent avec le succès

Dans le bas du classement, l’USM El Harrach et la JSM Béjaïa ont réussi à stopper l’hémorragie après une longue période de disette. Occupant respectivement la dernière (16e – 9 pts) et l’avant-dernière place (15e – 10 pts), le premier a pris le meilleur sur le MO Béjaïa (1-0), alors que le second a réalisé l’essentiel, également, contre le RC Relizane (1-0).

Pour sa part, l’Amel Boussaâda (14e – 14 pts) n’a pas pu à faire comme les autres mauvais élèves de la Ligue 2, tenu en échec par le RC Arbaâ (0-0).

A noter que l’unique victoire réalisée à l’extérieur lors de cette 13e manche est à mettre à l’actif du MC El Eulma. Babia est allé damer le pion au promu, l’OM Arzew (1-0) grâce à la réalisation de Mebari (38’).