Signalisation ferroviaire : des systèmes modernes en cours d'installation

Des systèmes modernes de signalisation ferroviaire sont en cours d'installation afin d'augmenter les fréquences des trains et renforcer leur sécurité, a indiqué jeudi à Alger un responsable à l'Agence nationale d'étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).

Intervenant lors d’une journée d’étude sur "les dernières technologies déployées sur le réseau ferré" en marge de la 17e édition du salon international des travaux publics, M.

Nabil Boubaya a souligné l’importance d’introduire et de renforcer les dernières technologies dans la signalisation, la télécommunication et l’électrification pour une modernisation "continue" du réseau ferré.

M. Boubaya a affirmé que tout ce que ANESRIF est en train de réaliser actuellement "répond aux standards internationaux", ajoutant que le travail se poursuit pour la modernisation de l'ensemble des lignes ferroviaires.

Il a cité, dans ce sens, le système "ERTMS", qui est un ensemble d'équipements et de fonctionnalités visant l’exploitation, en toute sécurité, d'une ligne ferroviaire en empêchant les collisions et déraillements suite à une erreur humaine telle que la non observation d'un signal ou le non respect d'une limitation de vitesse.

En matière de télécommunication, M. Boubaya a parlé de l'introduction du système "GSMR" qui est un standard de communication sans fil basé sur le GSM et développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires.

Ce système vise, selon lui, l'amélioration de la vitesse moyenne du train, le contrôle de la vitesse en cas de dépassement non autorisé et la localisation du train en temps réel.

Par ailleurs, il a indiqué qu’avec l’achèvement du programme d’investissement ferroviaire, lancé par les pouvoirs publics et qui vise un équilibre territorial et social à travers le réseau national, quelque 12.500 km de lignes ferroviaires seront réalisés.

Ce programme, a-t-il rappelé, s'articule autour de plusieurs axes à savoir la rocade nord et ses dessertes, la rocade des hauts plateaux, et les différentes pénétrantes au niveau du territoire national.

Lors de cette journée,des intervenants ont mis en relief l’importance de déploiement de nouvelles technologies pour une meilleure exploitation des lignes ferroviaires.

Il est utile de rappeler que la SNTF avait déjà lancé une opération de réhabilitation et de modernisation de son matériel au niveau de ses ateliers avec une main d’œuvre algérienne, ainsi qu’un renouvellement et un renforcement de son parc à travers l’acquisition de nouveaux moyens de traction, conformes aux normes internationales afin d'améliorer ses services.