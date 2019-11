Zetchi : « L’Italie souhaite nous affronter en amical »

L’Italie souhaite affronter l’Algérie en amical. L’information a été révélée par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, ce vendredi sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio Nationale.

« L’Algérie est arrivée à un niveau qu’un grand nombre des grandes nations souhaitent nous affronter en amical. Je peux vous dire aujourd’hui que l’Italie a émis le souhait de nous affronter », a annoncé Zetchi, invité de l’émission « Studio Koura ».

Tout en assurant que l’Algérie profitera dorénavant de toutes les dates FIFA afin de disputer des joutes amicales, le premier responsable de la FAF a émet un petit bémol concernant l’identité des futurs sparring-partner des Verts.

« Le choix de nos adversaires revient en premier lieu au staff technique, à sa tête Djamel Belmadi. Toutefois, il faut indiquer que le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 sera déterminant dans nos choix », a jouté Zetchi.

Le tirage au sort du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar, aura lieu le 21 janvier prochain. Pour ce qui est de la prochaine date FIFA, elle est programmée entre le 23 et le 31 mars. Durant cette période, les camarades de Mahrez effectueront leur première sortie dans les qualifications pour le rendez-vous mondial et disputeront également un match amical.

Pas de second mandat

Concernant son avenir à la tête de la FAF, Zetchi a déclaré qu’il ne souhaite pas briguer un nouveau mandat. « Je vais aller au bout de mon mandat et partir car je ne compte pas briguer un nouveau mandat. Au jour d’aujourd’hui, je souhaite céder la place à un nouveau président qui apportera de nouvelles choses à la fédération. Je suis également prêt à lui apporter mon aide », a révélé le président de la FAF.