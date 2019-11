Mobilisation citoyenne pacifique : après 40 vendredis, le Hirak toujours aussi déterminé

Pour son 40ème vendredi, le hirak confirme, on ne peut plus clair, la détermination des manifestants d’aller jusqu’au bout de leurs revendications dont le départ des figures de l’ancien système et l’avènement d’une nouvelle République suite à des élections libres, transparentes et propres.

Les marcheurs étaient encore une fois fidèles au rendez-vous hebdomadaire afin de manifester pour la 40ème semaine successive revendiquant de vive voix, et en chœur, un Etat de droit et rejeter des élections sous le joug des anciens du système. Scandant des slogans en référence à l’unité et à la souveraineté nationales, les manifestants exigent la libération des détenus du hirak.

Jeunes et moins jeunes, brandissant l’emblème national, les manifestants expriment une franche volonté de poursuivre les marches en gardant le caractère pacifique de la mobilisation citoyenne lancée depuis le 22 février passée.