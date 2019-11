Ligue 1 - 11e journée : le CR Belouizdad seul aux commandes

Le CR Belouizdad s’est emparé de la tête du championnat national de Ligue 1 en dépit du résultat nul enregistré à domicile face à l’AS Aïn M’lila (1-1), à l’occasion de la 11e journée disputée ce samedi.

Cette fois-ci, c’est la bonne. Le Chabab a pris seul les rennes du championnat après avoir partagé cette première place avec le MC Alger pendant plusieurs semaines. Ainsi, cette cohabitation sur la première marche du podium a pris fin ce samedi à l’issue d’un duel à distance que se sont livré les deux formations algéroises.

Le CRB limite les dégâts

Stoppé dans son élan par le CS Constantine, lors de sa dernière sortie, le CRB relance la machine mais timidement. Et pour cause, les Rouge et Blanc ont été tenus en échec par une coriace équipe de l’AS Aïn M’lila (1-1). D’ailleurs, les visiteurs ont été les premiers à débloquer la situation à la 9e minute par Dehar. Il a fallu attendre la 84e minute pour assister à l’égalisation des Belouizdadis, signée Khali, à la 84e minute.

En dépit de ce semi-échec, les protégés de Amrani prennent les commandes de la Ligue 1 avec 24 points, alors que l’ASAM gagne une place et remonte à la 6e position (15 pts).

Le Doyen tombe à Chlef

De son côté, le MC Alger, ex-coleader, n’a pas réussi à tenir la cadence imposée par le CRB. Le doyen est tombé à Chlef face à une formation de l’ASO plus combative (2-1). Les Lions du Chlef ont été les premiers à rugir par l’entremise de Bensaïd (21’), avant de voir Frioui égaliser juste après l’heure de jeu (64‘). En fin de partie, Benhamla (82‘) s’est chargé de scorer le second but de la victoire et offre trois précieux points à son équipe (14e – 11 pts).

Pour leur part, les Vert et Rouge concèdent leur second revers de la saison et recule au deuxième rang (23 pts).

La JSK ne confirme pas

A Tizi-Ouzou, la JS Kabylie n’a pas pu confirmer son retentissant succès face au MCA (0-3). Dans une partie jouée à huis clos, les Canaris ont été tenus en échec par des Aiglons très accrocheurs (0-0). Alors qu’elle était en quête de sa troisième victoire de suite, la JSK marque le pas et rate une bonne occasion de monter sur le podium (4e – 17 pts).

Quant à la JSS, les Sudistes glanent un bon point hors de leur base et remontent à la 3e place avec 18 unités.

Fortunes diverses pour les mal-classés

Dans le bas du tableau, les mal-classés ont eu des fortunes diverses. Si l’USM Bel Abbès et l’US Biskra ont gagné, le NC Magra et le Paradou AC ont été contraints au partage des points.

Face à une équipe du CS Constantine, qui a le vent en poupe, l’USMBA est revenue de très loin (2-1). Les visiteurs ont pris l’avantage par Abeid à la 16e minute avant de renverser la vapeur dans les vingt dernières minutes par Aïchi (71') et Belhocini (78').

A Biskra, l’USB est parvenue à mettre fin à trois défaites de suite. Hôtes de l’USM Alger, les gars des Zibans ont réalisé l’essentiel grâce à la réalisation de Guebli (31’). Cet important succès donne une bonne bouffée d’air frais aux Biskris qui passent de la 13e à la 11e place (12 pts).

Pour ce qui du NCM et du PAC, le premier laisse filer deux précieux points face au CA Bordj Bou Arreridj (1-1), de même pour le second qui a évité le pire face à l’ES Sétif (1-1).

En tombée de rideau de cette 11e manche, le NA Hussein Dey et le MC Oran se donneront la réplique ce dimanche (15h00) au stade du 20 aout 1955 d’Alger.

Résultats des rencontres : NC Magra - CA Bordj Bou Arreridj 1 - 1 CR Belouizdad - AS Aïn M’lila 1 - 1 USM Bel Abbès - CS Constantine 2 - 1 Paradou AC - ES Sétif 1 - 1 JS Kabylie - JS Saoura 0 - 0 ASO Chlef - MC Alger 2 - 1 US Biskra - USM Alger 1 - 0 Dimanche (15h00) : NA Hussein Dey - MC Oran