Championnat national interclubs : le GS Pétroliers conserve son titre

Le Groupement sportif des Pétroliers a remporté samedi à Sétif le championnat national interclubs de natation, en petit bassin, disputé à la piscine olympique d’El Baz de Sétif par 30 clubs issus de huit ligues des différentes wilayas du pays.

Le GSP a ainsi réussi à préserver sa couronne de champion en totalisant 36588 points, devant l'ASPTT Alger (33557 pts) et Bahia Nautique (32439 pts).

Rencontré à l’issue de la cérémonie de remise des médailles, le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Hakim Boughadou s’est félicité du niveau technique affiché par les nageurs lors de cette première compétition de la nouvelle saison 2019-2020.

Le président de la FAN a également tenu à saluer tous les efforts déployés par la direction de la Jeunesse et des sports de Sétif pour la réussite de cet évènement qui vu le nageur Abdallah Ardjoune de l’ASPTT Alger signer un nouveau record d'Algérie du 100m dos.

"Ce nouveau record national qui intervient en début de saison témoigne de l’énorme préparation effectuée par les clubs et les athlètes, mais il permet surtout à la fédération et à la direction technique de jauger le niveau des équipes nationales et de mettre en place de nouveaux programmes d’entrainement ", a indiqué Boughadou.