11e journée : le NA Hussein Dey accroché par le MC Oran (0-0)

Le NA Hussein Dey a été tenu en échec par le MC Oran (0-0), ce dimanche au stade du 20 Août 1955 d’Alger en clôture de la 11e journée du championnat national de Ligue 1.

Logé dans la queue du classement, le NAHD vient de laisser passer l’occasion de prendre ses distances avec les autres mal-classés. Dans leur antre, les Sang et Or ont été contraints au partage des points par une équipe du MCO qui voyage très bien.

A la suite de ce résultat, les Hamraoua reprennent la troisième marche du podium à la JS Saoura (18 pts), alors que le Nahdistes recule d'un rang et passe de la 10e à la 11e place (12 pts).

Le CRB seul patron

Samedi, le CR Belouizdad a pris seul les commandes de la Ligue 1 malgré le nul concédé à domicile face à l’AS Aïn M’lila (1-1). De son côté, le MC Alger a été relégué sur la seconde marche du podium après la défaite enregistrée à Chlef face à l’ASO (2-1).

Dans le bas du tableau, l’USM Bel Abbès et l’US Biskra ont réussi leurs sorties en battant respectivement le CS Constantine (2-1) et l’USM Alger (1-0), alors que le NC Magra et le Paradou AC ont été accrochés à domicile par le CA Bordj Bou Arreridj (1-1) et l’ES Sétif (1-1).

Résultats des rencontres : NC Magra - CA Bordj Bou Arreridj 1 - 1 CR Belouizdad - AS Aïn M’lila 1 - 1 USM Bel Abbès - CS Constantine 2 - 1 Paradou AC - ES Sétif 1 - 1 JS Kabylie - JS Saoura 0 - 0 ASO Chlef - MC Alger 2 - 1 US Biskra - USM Alger 1 - 0 NA Hussein Dey - MC Oran 0 - 0