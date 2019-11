Rugby - Africa Cup 2020 : nouvelle formule de compétition, les Lionceaux en stage

La Fédération africaine de rugby (Rugby Afrique) a opté pour une nouvelle formule de compétition pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations de rugby à 15, baptisée « Rugby Africa Cup ». Cette épreuve verra la participation de 16 pays, dont l’Algérie versée dans le groupe C.

La Gold Cup, la Silver Cup et la Bronze Cup ne sont plus que de l’histoire ancienne. En effet, Rugby Afrique a décidé de revoir totalement le système de sa compétition phare en unifiant les trois épreuves dans une seule qui sera animée par les 16 meilleures équipes du continent suivant le classement africain.

L’Algérie dans le groupe C

Vainqueur de la Bronze Cup (2017) et de la Silver Cup (2018), l’Algérie, 6e nation africaine, a été versée dans le groupe C avec l’Ouganda, alors que la troisième place de la poule se jouera le 30 novembre à Dakar entre le Sénégal et l’Ile Maurice.

Exempts du tour préliminaire, qui a débuté samedi, les Algériens effectueront leur première sortie le 6 juin 2020 contre l’Ouganda. Les protégés de Boumediene Allam recevront ensuite le vainqueur du match Sénégal - Ile Maurice, le 20 juin 2020.

Les Lionceaux en stage

En prévision de son premier match dans la Rugby Africa Cup 2020, le XV d’Algérie se trouve à Saint-Maximin, dans le sud de la France, pour un stage de 3 jours.

Selon la Fédération algérienne de rugby (FAR), 38 joueurs ont été convoqués pour ce premier regroupement encadré par le coach national, Allam, et son nouveau staff technique composé d’Olivier Missoup et de Yoann Pinot.