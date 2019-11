Carnet du 10e jour de la campagne électorale

Voici le carnet de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 à son 10ème jour

- Abdelaziz Belaïd anime deux meetings populaires à Zéralda-Alger (10h00) et Blida (15h00).

- Ali Benflis anime deux meetings populaires, le premier dans la wilaya de Ghardaïa (10h00) et le second à Ouargla (15h00).

- Azzedine Mihoubi anime un meeting populaire à la maison de la culture "Kadi-Mohamed" dans la wilaya de Béchar (14h00).

-Abdelkader Bengrina anime un meeting populaire à la salle omnisports des Eucalyptus à Alger (14h00).