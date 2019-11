Tout est fin prêt pour la tenue du scrutin du 12 décembre 2019. L’ANIE (Autorité nationale indépendante des élections) a mis en place toute la logistique et de gros moyens matériels pour coordonné l’action de ses représentants et surveiller le déroulement du vote depuis son siège. Le journaliste de la radio Chaine 3, nous propose une visite guidée au sein des structures de l’ANIE pur y découvrir son «Data center» et ses infrastructures numériques.