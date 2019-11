La question des détenus palestiniens «sera exposée devant les instances internationales»

La question des détenus palestiniens qui se trouvent dans des prisons de l'occupation israéliennes sera exposée devant toutes les instances internationales, a déclaré le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh.

Lors de sa visite effectuée avec d'autres ministres, au domicile de prisonnier Sami Abu Diak, souffrant d’un état de santé critique, M. Ishtayeh, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a déclaré que la question des prisonniers restera «notre priorité», assurant que sur la base des indications du président, Mahmoud Abbas, «nous allons exposer la cause des prisonniers devant toutes les instances internationales».

«Je veux remercier les organisateurs de la campagne de solidarité avec le prisonnier Sami Abu Diak, puisque son cas constitue un exemple de la souffrance des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes», a-t-il poursuivi lors de sa visite dimanche à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Abu Diak a été condamné à triple perpétuité et a déjà passé 17 ans dans les prisons israéliennes.

La Commission palestinienne des affaires des prisonniers et ex-prisonniers a indiqué, pour sa part, que les forces d'occupation israéliennes à «Mtsada’ et 'Drour’ ont agressé dimanche, des prisonniers palestiniens dans la prison «Nafha», «ont placé le prisonnier Adnan Al-Shalabi à l’isolement et ont vandalisé les biens personnels des prisonniers».

Selon la même source, l’administration pénitentiaire a «fermé toutes les sections de la prison pour trois jours».

«Les forces de répression israéliennes utilisent souvent, des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène, des bombes assourdissantes, des matraques et des chiens policiers à l’encontre des prisonniers», a déploré la Commission.

Les prisonniers palestiniens de la prison «Atsion», quant à eux, refusent depuis sept jours de prendre leurs repas, en contestation de leur détention dans des conditions «déplorables».

Dans un communiqué, relayé par Wafa, la Commission des prisonniers palestiniens a déploré aussi les dures conditions de détentions au niveau de la prison «Atsion», dont entre autres, le froid suite au manque de chauffage, la mauvaise qualité de nourriture, ainsi que la négligence médicale», outre des «agressions et la répression».

D'autre part, un prisonnier palestinien Musab Hindi, 29 ans, est en grève de la faim depuis 62 jours, en protestation contre sa détention administrative. L’année dernière, il avait entamé une grève ouverte de la faim pendant 35 jours, et avait été libéré, avant d’être ré-arrêté le 4 septembre dernier, selon Wafa. Un autre prisonnier, Ahmad Zahran, 42 ans, du gouvernorat de Ramallah poursuit sa grève de la faim depuis 64 jours consécutifs.

La détention administrative est une procédure qui permet à l’armée d'occupation israélienne de détenir une personne pour une période de six mois maximum, renouvelables de manière indéfinie, sans inculpation ni procès. Quelque 497 Palestiniens ont été placés en détention administrative, dont trois parlementaires.

«Les forces de l’occupation poursuivent leurs politiques répressives contre 5.500 prisonniers palestiniens dont 220 enfants et 43 femmes, qui vivent dans des conditions de détention très difficiles et sont privés de leurs droits légitimes les plus fondamentaux en vertu du droit international», avait dénoncé début novembre le centre «Abdullah Horani», des études et de documentation de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).