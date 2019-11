Salon du tourisme : une opportunité pour tisser des partenariats

Plus 100 exposants algériens et 5 pays étrangers ont participé au 20ème Salon international du Tourisme et des voyages (SITEV) qui prendra fin aujourd’hui.

Le SITEV auquel prennent part la Tunisie, la Chine, l'Ethiopie, le Mali et le Niger, a été une opportunité pour les participants de faire connaitre leurs produits et d’intéresser le public algérien.

Dans un reportage diffusé, mardi, la Chaine 3 s’est intéressé particulièrement aux exposants du Niger, à l’instar de Mme Abou Aissa, directrice du patrimoine touristique et hôtelier qui étalé les bijoux, tapis et autres produits du patrimoine de son pays. L’Ethiopie a aussi fait sa tentative de charmer le public algérien en lui proposant de visiter ce pays africains miliaires. Les exposants ont également affirmé leur intérêt à faire connaitre la destination Algérie auprès de leurs peuples respectifs.

Les représentants Tunisiens étaient également présents à ce Salon. Première destination des vacanciers algériens, les professionnels Tunisiens escomptent intéresser davantage le public algérien considéré jusque-là comme le client N°1 avec ses 2 400 000 touristes enregistrés chaque année.

Pour rappel, la 20e édition du SITEV a connu la participation de l'ensemble des acteurs et partenaires dans le secteur du tourisme et de l'artisanat, parmi lesquels, des entreprises sous la tutelle du ministère, ainsi que des agences de voyages, des opérateurs touristiques, des établissements hôteliers publics et privés, des artisans, des banques, des compagnies d'assurances et des transports, outre les propriétaires de start-up intéressés par ce domaine.

Cette édition a été, également, marquée par une participation de qualité des start-up et les influenceurs en termes de tourisme à qui les organisateurs ont consacré plusieurs espaces, tout en leur apportant l'appui et l'accompagnement nécessaires pour la réalisation de leurs projets.