Violence contre les femmes : plus de 5.600 cas recensés durant les neuf premier mois de 2019

Les services de la Sûreté nationale ont recensé 5.620 cas de violence contre les femmes à travers le territoire national durant les neuf premiers mois de l'année en cours, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Les services de la sûreté nationale ont enregistré 5.620 cas de violence contre les femmes dont des cas de violence physique, de coups et blessures volontaire entrainant la mort et d'homicide volontaire outre l'agression,le harcèlement sexuel et la maltraitance", a fait savoir, la commissaire de police, Wahiba Hemaili, lors d'une conférence organisée par le forum de la sureté nationale à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, et de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrées respectivement, le 20 et le 25 novembre de chaque année.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des organisations nationales, l'intervenante a, toutefois, fait état d'une baisse de ces cas de violence à l'égard des femmes par rapport à la même période de l'année 2018, ayant enregistré 7.061 cas.

S'agissant des enfants victimes de la violence, les même service, a-t-elle ajouté, ont recensé 4.597 cas (2.798 garçon et 1.799 filles) durant les sept (07) premiers mois de 2019 dont 2.499 affaires relatives aux coups et blessures volontaires, 461 (maltraitance), 232 (détournement de mineurs), 7(coups et blessures volontaires entrainant la mort) et 7 (homicide volontaire).

Après avoir salué les mesures réglementaires prises par la DGSN visant la consécration de la protection de l'enfance et des catégories vulnérables, la même intervenante a indiqué que la lutte contre la violence à l'égard de la femme et la protection de l'enfance étaient une "responsabilité collective", appelant à "l'intensification des efforts en vue de réaliser cet objectif".

Par ailleurs, Mme Hemaili a mis en avant l'importance de la sensibilisation et du signalement de la violence sous toutes ses formes, assurant que la police intervient après le signalement qui demeure le meilleur moyen de prévention contre les violences.

APS