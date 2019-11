2ème journée algéro-allemande : des échanges "fructueux" en perspectives

Le "riche" programme arrêté pour la seconde édition de la Journée algéro-allemande de l'énergie, prévue jeudi à Alger, augure des échanges "fructueux" entre les deux pays, a indiqué mercredi le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.

Cette journée, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat algéro-allemand dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, sera "rehaussée par la présence du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, et de l'ambassadrice d'Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Knotz, ainsi que le commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaa", a précisé la même source dans un communiqué.

La journée verra également la participation d’organismes et d’experts des deux bords, reconnus dans le domaine de l'innovation technologique énergétique.

Par ailleurs, Pr Yassaa assistera à la clôture des travaux de la "3ème édition du Symposium International sur l’Hydrogène durable-ISSH2", une rencontre scientifique majeure, organisée mardi et mercredi par le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER).

Ce symposium, qui sortira avec des recommandations et des actions à mener pour développer et promouvoir l’hydrogène comme énergie renouvelable, aura impliqué les principaux acteurs, experts et scientifiques algériens et internationaux, dans le domaine des technologies de production, de stockage, et d’utilisation de l’hydrogène pour le développement durable, a précisé la même source.

La participation "active" à ces deux évènements du Pr Yassaa, souligne "le caractère prioritaire accordé par le gouvernement, à sa tête le Premier Ministre, à l’ensemble des questions liés aux énergies renouvelables et à leur promotion au profit d’un développement durable dans notre pays", lit-on encore dans le communiqué.