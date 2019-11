Championnats d’Algérie: les dates des compétitions arrêtées

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) a communiqué ce mercredi les dates des championnats d'Algérie des catégories cadets, juniors et séniors pour la nouvelle saison sportive 2019-2020.

Ainsi, le championnat national cadets aura lieu les 21 et 22 décembre, celui des juniors se tiendra les 28 et 29 décembre alors que celui des séniors est programmé pour les 03 et 04 janvier.

A noter que toutes ces compétitions auront lieu à la Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Les Verts en stage

Sur un autre registre, les sélections nationales juniors et séniors se trouvent actuellement à Tikjda (Bouira) pour prendre part à un stage prévu jusqu'au 10 décembre prochain.

Selon le directeur des équipes nationales (DEN), Idriss Haoues, "Ce premier stage programmé pour la saison 2019-2020 sera axé sur la préparation physique générale des lutteurs. Ces derniers sont appelés à donner le maximum d'eux-mêmes en vue des prochaines échéances continentales et internationales".