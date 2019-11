Onzième jour, mercredi, de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre.

A l’occasion du 11ème jour de la campagne électorale, les cinq candidats ont eu à traiter des sujets en rapport à l’équité, à l’égalité, à la sécurité et à l’unité de la Nation.

Voici des expressions marquantes tirées mercredi des interventions des candidats à la campagne de l'élection présidentielle du 12 décembre.

Azzedine Mihoubi à Constantine

Le candudat du RND s’est engagé " à créer une ville pour l'innovation et qui aura pour charges le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des innovateurs et de leurs projets dans différentes domaines ( médecine, agriculture, électronique,...).

Abdelkader Bengrina à Médéa

M. Bengrina relève le dénominateur rassembleur entre les Algériens "Nous ne ferons aucune distinction entre les Algériens, sauf s'il est question de fidélité et de loyauté à la Patrie. Lorsque la sécurité et la stabilité de l'Algérie sont en danger, nous ferons front uni avec notre Armée".

Ali Benflis à Bouira

Ali Benflis quand à lui plaide pour la légalité des positions et des autres en clamant : "le boycott de l'élection est un droit légitime à respecter, mais il faudrait respecter aussi l'opinion de ceux qui sont favorables à l'élection.".

Abdelaziz Belaïd à Laghouat

Pour le candidat du parti El Mostakbal : "Aller aux urnes reste la seule solution pour mettre fin à la crise que traverse le pays et faire barrage à ceux qui sont à l'affût et utilisent toutes les cartes pour atteindre leurs objectifs".