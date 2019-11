Présidentielle 2019 : paroles de candidats au 12e jour de la campagne électorale

A l’occasion du 12ème jour de la campagne électorale, les cinq candidats ont eu à traiter des sujets en rapport à la jeunesse et la relance d’une Algérie nouvelle basée sur le savoir et la compétence.

Voici des expressions marquantes tirées jeudi des interventions des candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre, au 12e jour de la campagne électorale.

Azzedine Mihoubi à Guelma :

"Il est nécessaire de réviser l'ensemble des mécanismes de gestion de l'Etat afin que les jeunes puissent bénéficier de leurs droits, à savoir l'emploi, les promotions, l'accès aux postes clés et l'opportunité de devenir des producteurs réels".

Abdelkader Bengrina à Chlef :

"Nous œuvrerons au développement de la performance de l'école, en tant que rempart de l'unité nationale, et à la consolidation des connaissances et des compétences de la génération montante pour lui permettre de réaliser le développement global et de préserver la cohésion nationale".

Abdelmadjid Tebboune à Ghardaïa :

"La génération de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 s'est acquittée de son devoir et a assumé sa part de sacrifices avant de transmettre le flambeau à la génération qui lui a succédé".

Ali Benflis à Mascara :

"La consolidation du front national interne est impérative, notamment suite aux tentatives visant à porter atteinte à l'Algérie, menées par des forces non constitutionnelles que le peuple a renversé par le biais d'une révolution pacifique et civilisationnelle accompagnée par l'Armée et son commandement".

Abdelaziz Belaïd à Djelfa :

" Le 12 décembre prochain constitue une journée de sortie de crise que traverse le pays, une occasion pour le peuple algérien de vaincre les souffrances et participer à la relance réelle d'une Algérie basée sur la justice et la légalité".