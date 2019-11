Ingérence du Parlement européen : l’UGTA organise une marche des travailleurs à Alger, l’UNJA et l'UNFA dénoncent

L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a organisé, samedi à Alger, une marche pacifique à travers laquelle les participants ont dénoncé l'ingérence flagrante du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, appelant à la nécessité de préserver l'intégrité nationale en vue de faire face aux tentatives visant à déstabiliser le pays.

Lors de cette marche qui a débuté du siège de la Centrale syndicale au 1er mai, en passant par la Rue Hassiba Ben Bouali jusqu'à la place de la Grande Poste, les participants ont scandé des slogans rejetant l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays et appelant à la préservation de l'intégrité nationale et au resserrement des rangs, afin de faire face aux tentatives de déstabilisation de l'Algérie.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur soutien à l'Armée nationale populaire (ANP) pour son accompagnement des revendications du peuple, soulignant l'importance de la participation massive à l'échéance présidentielle du 12 décembre prochain, en vue de mettre en échec les plans des comploteurs contre l'Algérie et de ses ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Dans une déclaration en marge de cette marche, le Secrétaire général de l'UGTA, Salim Labatcha a affirmé que «les forces étrangères hostiles à l'Algérie n'ont pas apprécié le caractère pacifique du Hirak populaire», ce qui les a poussées, a-t-il ajouté, à recourir à « la politique de provocation à l'encontre du peuple algérien».

L'Algérie vit « une profonde mutation démocratique et s'apprête à organiser une importance échéance présidentielle qui aboutira au choix d'un président pour le pays, de manière transparente et régulière», a-t-il ajouté.

L'UNJA dénonce et condamne vigoureusement «l'ingérence flagrante» du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie

De son côté, l'Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA) a fait part, vendredi, de ses vives condamnations et dénonciation de la résolution du Parlement européen (PE) sur l'Algérie, la qualifiant d'«ingérence flagrante» dans les affaires internes de l'Algérie et de « grave provocation» à l'encontre du peuple algérien.

« Le peuple algérien qui s'est sacrifié corps et âme pour sa souveraineté et son indépendance rejette catégoriquement et sans équivoque toute ingérence étrangère dans ses affaires internes», a ajouté l'UNJA dans un communiqué transmis à l'APS.

L'Union juvénile affirme que le peuple algérien et les institutions de l'Etat «disposent de toutes les informations et moyens qui les habilitent à mettre en échec les plans des haineux, des comploteurs et des relais de la bande qui veulent semer la fitna et la zizanie entre Algériens et Algériennes».

Le communiqué a salué la position des institutions sécuritaires «à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), ainsi que son commandement, pour le bon sens et la sagesse, la position souveraine et son accompagnement des revendications du peuple, tout en veillant sur l'intégrité et la sécurité de la Patrie et du peuple, avec un sens élevé de professionnalisme».

L'UNJA a, enfin, appelé à «la nécessité d'une forte et efficace participation à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 et à travers laquelle tout le peuple algérien, pour concrétiser la fidélité au serment des chouhada, des moudjahidine et des bienveillants et préserver la sécurité du pays et sa stabilité, en vue de donner aux haineux une leçon dont il se souviendront à jamais».

L’UNFA exprime son refus catégorique de l’ingérence du Parlement européen dans les affaires de l'Algérie

L'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) a exprimé, samedi, son rejet «catégorique» de l’ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie.

«Nous rejetons catégoriquement l’ingérence européenne, nous n’acceptons aucune intervention du Parlement européen sous couvert des droits de l'Homme et nous exprimons notre colère et indignation face à cette ingérence flagrante dans les affaires de notre pays», a déclaré la secrétaire générale de l'UNFA, Nouria Hafsi lors d’une rencontre de concertation en présence des secrétaires de wilayas de l’Ouest du pays de cette organisation.

«Cette ingérence a renforcé de nouveau l'unité et la solidarité du peuple algérien avec son Armée nationale populaire (ANP) dans la protection du pays», a-t-elle encore souligné, affirmant que «le peuple algérien répondra sûrement à ce complot du Parlement européen le 12 décembre en se dirigeant massivement aux urnes pour donner une leçon notamment aux parlementaires d’extrême droite et leur dire que l'Algérie restera unie, indépendante, souveraine et aucun ne peut s'ingérer dans ses affaires».

APS