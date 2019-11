Championnats arabes 2019 – Contre-la-montre : médaille d'or pour les juniors algériens

La sélection nationale masculine juniors de cyclisme a remporté la médaille d'or du contre-la-montre par équipes des Championnats arabes 2019 (cadets, juniors et séniors) qui se déroulent du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie en Egypte.

La sélection algérienne composée de Hamza Amari, Seddik Benganif, Youcef Fersedou et Ayoub Sahiri a pris la première place de la course organisée sur un parcours de 52 km, en réalisant un temps de 1h08.40, devant l'Egypte (1h09.25) et l'Irak (1h11.79).

De son côté, la sélection féminine (séniors) a remporté la médaille d'argent du contre-la-montre par équipes.

Les Algériennes Aïcha Tihar, Racha Belkacem, Nour Yasmine Bouzenzen et Lydia Kasmi ont terminé la course (44 km) en 1h05.53, devancée par l'Egypte, médaillée d'or (1h07.58), alors que le Koweït a décroché la médaille de bronze (1h57.00).

L'Algérie prend part au rendez-vous arabe d'Alexandrie avec la sélection masculine seniors, composée d'Azzedine Lagab, Saïdi Nassim, Abderrahmane Mansouri, Mohamed Bouzidi, Hamza Yacine et Oussama Cheblaoui.

La sélection juniors (filles) quant à elle se compose de Nour El Yassamine Bouzenzen et Nesrine Si-Yakoub, alors que celle des juniors (garçons) regroupait Youcef Fersedou, Zaki Boudar, Hamza Amari, Seddik Benganif, Youcef Boukhari et Ayoub Sahiri.

Chez les cadets, la Direction technique nationale a sélectionné Salah Eddine Cherki, Abdelkarim Ferkous, Belabsi Akram, Abdelatif Guerroudja, Mohamed Redouane Brinis et Iyad Benbrahim, alors que chez les filles, seule Nesrine Houili a été sélectionnée.

Lors de la précédente édition disputée à Charm-el-Cheikh (Egypte), l'Algérie avait dominé les épreuves en s'adjugeant la première place au classement général avec un total de 17 médailles dont 10 en or, 4 en argent et 3 en bronze.

