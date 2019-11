12e journée : le MCA et le CRB font match nul, statu quo en tête

Le Mouloudia d’Alger a été tenu en échec par le CR Belouizdad (2-2), ce samedi au stade Omar Hamadi, à l’occasion de la grande affiche de la 12e journée du championnat national de Ligue 1.

Pas de vainqueur dans le 90e derby du nom entre le MC Alger et le CR Belouizdad. Dans ce grand classique du championnat national, animé par le leader et son dauphin, l’enjeu principal était bien évidemment les commandes de la Ligue 1. Toutefois, c’est le statu quo en tête du classement à l’issue de ce score de parité (2-2).

Le CRB rate le coche, le MCA revient de loin

Le derby MCA-CRB a été à la hauteur des attentes et a tenu ses promesses même s’il n’y avait pas de vainqueur au bout. Plus incisif que son hôte, le CRB a été le premier à ouvrir les hostilités grâce à un but contre son camp de Mebarakou (35’).

Le MCA a répliqué en seconde période à la suite d’un autre but contre son camp du défenseur belouizdadi, Khali (77’). Toutefois, le doyen n’a même pas eu le temps de savourer l’égalisation voilà que Sayoud plante le second but du Chabab (79’).

Poussés par leurs supporters, les Vert et Rouge ont réussi à niveler la marque dans le temps additionnel par l’entremise de Nekkache (90+2’) et permet ainsi à son équipe de limiter les dégâts.

L’ASAM et le CSC séduisent, le CABBA réalisent l’essentiel

Au stade Zoubir Khelifi de Aïn M’lila, l’ASAM a frappé un grand coup face à l’USM Bel Abbès (3-0). Dans ce match où tout s’est joué en seconde mi-temps, les gars de Azzedine Aît Djoudi ont débloqué la situation à la 55e minute par Ibouzidène (55’) avant de doubler la mise grâce à un but contre son camp de Achour (65’ CSC) alors que la troisième réalisation des Scorpions est signée Debbih (67’).

De leur côté, le CS Constantine a remporté le derby de l’Est face à l’ES Sétif en s’imposant sur le score de 3 buts à 1. Larges dominateurs, les Constantinois ont scoré par deux fois, par l’entremise de Abeid (39’) et Amokrane (49’) avant de voir les Sétifiens réduire l’écart par Belaid (56’). Les Sanafir ont répliqué dans la foulée par Abeid, auteur d’un doublé (58’).

Pour sa part, le CA Bordj Bou Arreridj a réalisé l’essentiel contre le NA Hussein Dey (1-0), à la faveur d’un but inscrit dans le money-time par Djahnit (85’).

Le MCO et la JSS accrochés

A l’Ouest du pays, le MC Oran et la JS Saoura ont été tenus en échec. Le premier a été accroché par l’US Biskra (0-0), alors que le second a été contraint au partage des gains de la partie par l’ASO Chlef -0-0).

À noter enfin que cette 12e manche est amputée de deux matchs, NC Magra – Paradou AC et USM Alger – JS Kabylie. Ces rencontres auront lieu ultérieurement en raison de la participation de l’USM Alger, de la JS Kabylie et du Paradou AC aux différentes compétitions continentales.