Rabehi affirme l’intérêt de la préservation des monuments culturels et historiques du pays

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a affirmé, dimanche à partir de Djelfa, l’intérêt de la préservation des monuments culturels et historiques du pays, considérés comme un patrimoine civilisationnel.

M. Rabehi, qui était accompagné du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, a visité la mosquée "El Atik" (datant du 18eme siècle) de la commune de Charef (50 km à l’ouest de Djelfa), dont il souligné le rôle de "ce pôle de rayonnement religieux, dans l’ancrage de l’esprit de nationalisme", assurant qu’il fait parti des "monuments du patrimoine que nous nous devons de préserver comme acquis civilisationnel".

Après avoir pris connaissance du rôle d’importance joué par ce haut lieu du culte, qui fut un lieu de ralliement pour les moudjahidines, durant la guerre de libération nationale, le ministre s’est engagé au "classement de cette mosquée, au vue de sa valeur historique", a-t-il estimé.

La mosquée "El Atik" de la ville de Charef fait partie des plus importants lieux de culte de la localité.

Son chantier fut lancé en 1886, à l’initiative des enfants de la région, qui ont parachevé sa réalisation vers 1897.

Cette mosquée historique a été bâti grâce à Tahar Kasri, sur les décombres de la mosquée dite des "Daraouiche", détruite par le colon français, qui avait interdit aux indigènes de la rebâtir , car considérée comme un symbole de résistance.

Elle fut considérée, durant la période coloniale, comme un pôle de résistance et de nationalisme pour toute la région.

En effet, c’est cette mosquée que choisit le moudjahid Ferhat Abbas, pour prononcer un discours en 1946, et nombre de membres de la wilaya historique VI se sont succédés, à son niveau, après l’indépendance.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim poursuit sa visite à Djelfa par l’inspection de structures culturelles au chef lieu de la wilaya et à Zekkar.

Et appelle la population de Djelfa à participer massivement à la présidentielle du 12 décembre

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a appelé dimanche, depuis Djelfa, les citoyens de cette wilaya à aller massivement aux urnes le 12 décembre prochain "pour marquer de leur empreinte la nouvelle ère qui sera inaugurée à l'occasion de l'élection par le peuple algérien de son président en toute liberté et transparence, à la faveur de garanties démocratiques sans précédent".

"En accomplissant leur devoir électoral, à l'instar de tous les Algériens, les citoyens de Djelfa auront contribué à la construction de leur avenir dans le cadre d'un Etat serein et souverain, basé sur la bonne gouvernance pour la prise en charge des préoccupations du peuple et le développement de notre Algérie, dont nous n'avons de pays de rechange", a déclaré le ministre lors de sa visite dans cette wilaya.

"Notre prochain rendez-vous électoral consacrera le choix de notre peuple qui a décidé de barrer la route aux ennemis de l'Algérie, dont les plans malveillants et les complots diaboliques, tant apparents qu'occultes, ont été déjoués par l'Armée nationale populaire (ANP)", a-t-il ajouté.

Il a souligné, dans ce sens, que "l'Etat a fait de la contribution au succès de cette élection une priorité, en mobilisant toutes les compétences humaines qualifiées et tous les moyens matériels et techniques modernes, afin de montrer l'honorable image de l'Algérie et sa capacité à organiser et à gérer les grands évènements quelles que soient les circonstances et les difficultés".

"L'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), a réitéré sa loyauté aux principes de la Déclaration du 1er Novembre par ses constantes positions de principe, illustrés à travers l'adoption des choix du peuple et son accompagnement jusqu'à leur concrétisation dans le cadre de l'unité et la sécurité totale", a-t-il affirmé.

"Parallèlement à cette consécration du lien indéfectible avec le peuple, l'ANP n'a eu de cesse de se tenir prête et mobilisée pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays ainsi que ses décisions souveraines qui n'acceptent guère de diktats d'où qu'ils proviennent", a encore dit M. Rabehi.