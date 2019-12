Tayeb Bouzid : "Le système LMD en évaluation en vue de son amélioration"

Le système Licence-master-doctorat (LMD) fait l’objet d’une évaluation en vue de son amélioration, a indiqué dimanche à Constantine le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tayeb Bouzid.

Dans un point de presse en marge de l’ouverture d’un atelier de préparation du projet du plan stratégique national de l’intelligence artificielle 2020-2030, le ministre a précisé que l’évaluation du système LMD devra permettre la "correction des lacune pour aller de l’avant" .

Le ministre a dans ce sens, estimé que l’université algérienne "ne peut pas évoluer en-dehors de la mondialisation et des exigences des avancées technologiques constatées et vécues".

S’agissant des œuvres universitaires, le ministre a indiqué qu’une étude d’évaluation a été établie et des efforts étaient en cours pour améliorer le rendement et le fonctionnement de ce secteur en matière de transport, de restauration, d’hébergement et de sécurité.

Le fonctionnement de ce secteur sera amélioré avec l'apport des étudiants, a affirmé le ministre, précisant que l’adoption du système de l’université ouverte comme dans tous les pays du monde constitue aujourd’hui "une évidence".

Cet atelier scientifique de 2 jours organisé parallèlement avec un séminaire sur l’entrepreneuriat et l’innovation a été marqué par la présentation par des experts algériens activant localement ou à l’étranger, de communications sur les plans AI dans le monde, un état des lieux en Algérie, les start up à l’aube de l’économie future entre autres.