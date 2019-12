Education : poursuite de la grève et rassemblement des enseignants du primaire

Les enseignants du premier palier (primaire) de l’Education, poursuivent, pour la neuvième semaine consécutive, leur mouvement de grève cyclique de 3 jours par semaine, à l’appui de revendications socioprofessionnelles.

Les enseignants, qui répondent à l’appel de la Coordination nationale autonome des enseignants du primaire, ont également tenu, lundi matin, un nouveau rassemblement de protestation devant l’annexe du ministère de l’Éducation nationale à Ruisseau (Alger).

Selon la Chaine 3 de la Radio publique, il y a un suivi « mitigé » de la grève, qui coïncide avec le déroulement des examens de fin de la période du premier trimestre.

«Nous nous sommes déplacé dans plusieurs quartiers d’Alger où on a pu constater le suivi mitigé de la grève. Dans certaines écoles comme celles d’El Madania, quelques enseignants ont répondu favorablement à l’appel de la grève. Dans d’autres établissements en revanche tout se déroule normalement », rapporte Sarah Bachir, du service information de la Chaine 3.

La Coordination nationale autonome des enseignants du primaire, explique le maintien de son mouvement de grève par l’échec des négociations avec le ministère de l’Education nationale

Les enseignants du primaire revendiquent, entre autres, « l'équité entre les enseignants des trois paliers de l'éducation en termes de volume horaire et de classification », « l'introduction de la spécialisation dans le cycle primaire pour un enseignement de qualité », « la création de nouveaux grades et l’ouverture de concours internes permettant aux instituteurs d’accéder à des postes supérieurs de directeur et d’inspecteur », « l'application du décret présidentiel 14/266 du 28 septembre 2014, fixant la grille indiciaire et le versement des indemnités avec effet rétroactif », ainsi que « le droit à la formation ».