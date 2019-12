La DCGF en tournée chez les clubs à partir du 8 décembre

La Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) sera en tournée chez les 16 clubs de Ligue 1 à partir du 8 décembre pour «circonscrire avec davantage de précisions et de détails» la situation de leurs SSPA, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF).

«Cette tournée permettra à la DCGF de se faire une idée plus précise sur ce qui se passe réellement au niveau de chaque club», a écrit l'instance fédérale dans un communiqué, ajoutant que cette démarche «permettra de circonscrire avec davantage de précisions et de détails l'examen de la situation de ces Sociétés sportives par actions (SSPA)».

La décision a été prise lundi, lors d'une réunion au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), entre l'ensemble des représentants des différentes SSPA des clubs de Ligue 1 professionnelle et la DCGF.

Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du dernier Bureau fédéral, le président de la DCGF, Réda Abdouch a rappelé le rôle de cette structure dans l'accompagnement des clubs pour les aider à régler les problèmes auxquels ils font face, leur permettre d'assainir leur situation financière et améliorer leur gestion ainsi que leur gouvernance.

Abdouch a souligné «la nécessité de collaborer tous ensemble», non pas pour aller vers des sanctions des clubs, mais plutôt «pour la recherche de solutions» qui impliqueraient non seulement les acteurs du football, mais aussi d'autres institutions et départements ministériels.

L'assistance a profité de l'occasion pour évoquer plusieurs autres points lors de cette réunion, notamment l'amendement du contrat-type du joueur professionnel ainsi que l'introduction de la prime de performance dans le revenu du joueur.

L'assistance est tombée d'accord également sur le principe de s'accorder un délai minimum d'une année pour assainir la situation de tous les clubs et mettre en application les nouvelles règles qui seront retenues à partir de la saison 2021-2022.

APS