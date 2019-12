Mohamed Loukal prendra part jeudi à la réunion du Comité F15 de l’Union Africaine en Egypte

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, prendra part, jeudi prochain à Charm El Cheikh (Egypte) à la réunion du Comité des Quinze ministres des Finances de l’Union Africaine (F15), dont l’Algérie est membre, a indiqué, mardi un communiqué du ministère.

«Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union Africaine, relatives aux nouveaux mécanismes de financement du budget de l’Union Africaine (UA) et aux réformes budgétaires et financières entreprises au niveau de cette organisation», a précisé la même source.

«Au cours de cette rencontre, les membres de ce comité procéderont à l’examen et à l’adoption des mesures opérationnelles à mettre en place pour assurer à cette organisation continentale l’autonomie de financement», a-t-on ajouté.

«Les membres du comité échangeront également sur la mise en œuvre des règles d’or adoptées par la Conférence des chefs d’Etats de l’Union Africaine en janvier 2018, visant à assurer un budget crédible et une gestion financière efficace au sein de l’Union», selon le communiqué.

En marge de cette réunion, M. Loukal rencontrera certains de ses homologues des pays membres du F15, avec lesquels il échangera sur l’état et les perspectives de coopération avec l’Algérie.

APS