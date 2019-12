Rabehi : « le secteur de la Communication sera un partenaire efficace dans la promotion des droits des personnes aux besoins spécifiques »

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a affirmé mardi à Alger que le secteur de la Communication sera "un partenaire efficace" dans la cristallisation de la politique gouvernementale et des chartes internationales afférentes à la protection et à la promotion des droits des personnes aux besoins spécifiques.

Dans une allocution à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées au Centre familial de Ben Aknoun, M. Rabehi a mis en avant "l'attachement du secteur de la Communication à être un partenaire efficace dans la cristallisation de la politique gouvernementale et des chartes internationales afférentes à la protection et à la promotion des droits des personnes aux besoins spécifiques, notamment à travers le recrutement de plusieurs de ces personnes, aussi bien au niveau des deux entreprises de la Radio et de la télévision, que des stations régionales et chaînes thématiques, à l'instar des stations de Béchar, Skikda, Mila, la radio du Coran et Radio Algérie internationale, en sus de la couverture des évènements destinés à cette frange sociale, et la diffusion de programme de sensibilisation à sa réalité et de films sur ce thème".

Il a réitéré, à ce propos, "l'engagement permanent de son département et sa disposition à travailler en coordination avec l'ensemble des établissements et instances en charge des personnes aux besoins spécifiques et à accompagner tout effort visant à promouvoir les droits des personnes souffrant d'handicap".

Le ministre a tenu, à cette occasion, à rendre hommage aux personnes handicapées "qui ont pu grâce à leur détermination et à l'accompagnement de leurs familles surmonter leur situation difficile, voire se distinguer et se surpasser dans bien des cas", rappelant le slogan retenu pour cette année à savoir "Consolidation de la participation et leadership des personnes handicapées... adhésion à l'Agenda du développement durable 2030".

"La réussite de ces personnes dans les différents domaines de vie "est une véritable leçon pour nous tous en matière de persévérance et détermination à réussir", a-t-il déclaré réaffirmant l'engagement du Gouvernement à renforcer "les mesures de soutien et d'accompagnement" à leur profit.

M. Rabehi a rappelé, dans ce sens, "les succès" de la délégation sportive de l'Algérie lors des Championnats du Monde d'athlétisme handisport qui a remporté 16 médailles, dont deux en or, l'une arrachée par l'athlète Nassima Saifi qui a battu son propre record mondial au lancer de disque, un record qu'elle détient depuis 2011.

Soulignant que l'approche du Gouvernement s'inscrit dans le cadre du "principe de citoyenneté dans la consécration de l'égalité entre tous et le souci d'associer tous les citoyens, chacun en fonction de ses capacités et aptitudes, au processus du développement", M. Rabehi a évoqué "les décisions importantes prises récemment par le Gouvernement en vue de l'amélioration de la situation de la catégorie des personnes handicapées, notamment l'augmentation de 1 à 3% du seuil minimal d'offres d'emploi imposé aux entreprises et administrations et réservé aux personnes handicapées".

Il a cité, en outre "la revalorisation à 10.000 DA de l'allocation d'handicapé et généralisée à 100%, y compris les enfants de moins de 18 ans", ajoutant que le paiement des cotisations de la Sécurité sociale de cette catégorie sera à la charge de l'Etat ainsi que les frais de son transport par voie aérienne".

Ces mesures, a-t-il ajouté, "se veulent un devoir visant à remédier aux lacunes du passé et à permettre aux personnes handicapées de jouir de leurs droits à l'instar des autres citoyens".

"Les décisions du Gouvernement en faveur cette catégorie contribueront "à réduire la charge de leurs familles, dont nous saluons le courage pour leur devoir accompli envers ses membres parmi les personnes handicapées", a-t-il conclu.

