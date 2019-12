Comptes rendus du 18ème jour de campagne électorale

Au 18ème jour de la campagne électorale pour le présidentielles du 12 décembre courant, les cinq candidats, chacun dans ses destination choisie, se sont de nouveau investis à expliquer leurs programmes à leurs audiences respectives.

Azzedine Mihoubi à Alger : une lutte résolue contre la corruption

A Alger, le candidat Azzedine Mihoubi a réitéré son engagement à poursuivre la lutte contre la corruption par la numérisation de l'administration et la consécration de la justice sociale. Animant un meeting à la Coupole du Complexe sportif Mohamed-Boudiaf, le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), devant une audience représentative de plusieurs wilayas du pays, a appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 12 décembre prochain.

Abdelaziz Belaid à Taref, plaide pour l'équilibre régional dans le développement

Le candidat Abdelaziz Belaid a plaidé, depuis El Tarf, pour la réalisation de l'équilibre régional et l'attribution équitable des projets en fonction des besoins et des spécificités de chaque région.

Lors d'un meeting populaire animé à la maison de la Culture de la wilaya, M. Belaid s'est engagé à « accroitre les investissements selon les spécificités et les besoins de chaque région du pays (…) A cause de la mauvaise gestion et du régionalisme, nous avons perdu 20 ans durant lesquels nous pouvions réaliser des miracles», a déclaré le candidat du front El Moustakbal.

Benflis à Relizane met en garde contre «l'attisement des rancœurs»

A partir de Relizane, le candidat Ali Benflis a mis en garde contre «l'attisement des rancœurs entre les Algériens visant à semer la fitna» affirmant «n'avoir aucun différend avec personne».

Lors d'un meeting animé à la maison de la culture au centre-ville de Relizane M. Benflis a affirmé qu'il «n'y a d'autre issue à la crise qui prévaut dans le pays que l'élection présidentielle», ajoutant «je n'ai aucun différend avec personne. Il ne faut pas attiser les rancœurs pour semer la fitna entre les Algériens». Appelant à «réfléchir à un avenir meilleur pour le pays», il a insisté sur l'impératif du «dialogue pour surmonter les obstacles et éviter la fitna», soulignant que le prochain président de l'Algérie doit «faire preuve de patience et d'endurance et doit être à l'écoute» des citoyens.