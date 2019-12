L'Algérie prend la présidence tournante de l'OPEP pour 2020

L'Algérie a pris, jeudi à Vienne (Autriche), la présidence tournante de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qu'elle assurera à compter du 1 janvier 2020, succédant au Venezuela, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Energie.

Lors d'une cérémonie en présence du Secrétaire général de l`OPEP, Mohamed Barkindo, organisée avant le début des travaux de la 17ème réunion ministérielle du Comité conjoint de suivi de l’accord OPEP-non OPEP, tenue à la capitale autrichienne Vienne, le ministre de l’Energie a pris la présidence tournante de l'OPEP qu'elle assurera à compter du 1 janvier 2020, précise la même source.

A cette occasion, le ministre a déclaré que "l'Algérie s'honore d'assurer la présidence des réunions de l'OPEP en 2020", exprimant son souhait que cette année "sera pleine de réalisations dans l'intérêt des pays membres".

"L'Algérie n'a eu de cesse d'œuvrer au rapprochement des vues entre les pays frères et amis (...), après la nationalisation des hydrocarbures, au début des années 70, elle avait accueilli le premier sommet des Souverains et et Chefs d'Etats membres de l'OPEP, en 1975, qui avait été sanction par sa première déclaration officielle", a ajouté le ministre Ce Sommet a été suivi de plusieurs réunions de l'Organisation tenues à Alger et Oran lesquelles étaient toutes "réussies", a-t-il poursuivies.

Par ailleurs, M. Arkad a affirmé que "l'accord historique d'Alger, du 28 septembre 2016, a instauré les fondements de la proclamation de la coopération OPEP -non OPEP.

Cet accord adopté par 25 pays producteurs a démontré la capacité collective de l'OPEP à travailler avec flexibilité et bonne gouvernance, donnant au marché du pétrole une vision claire et transparente, notamment concernant le niveau mensuel de l'offre des 25 pays signataires".

Qualifiant "la déclaration de coopération de réussie et historique", le ministre a affirmé que "l'Algérie poursuivra ses efforts au profit des producteurs, des consommateurs et de l'industrie pétrolière en vue réaliser l'équilibre du marché international".

"Nous œuvrerons de concert avec les pays membres et non membres de l’OPEP pour trouver les voies et moyens à même de poursuivre notre coopération et préserver les fondements de dialogue continu entre les pays de l'OPEP et non OPEP et les pays producteurs et consommateurs", a encore dit le ministre.

