Gaid Salah : L'Algérie mérite de la part de ses enfants qu’ils demeurent la "forteresse impénétrable"

Le Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire, a affirmé, vendredi à Oran, que l’Algérie mérite, de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu’ils demeurent la "forteresse impénétrable", soulignant que les élections présidentielles du 12 décembre seront "une fête électorale à travers laquelle se réalise la volonté populaire", indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Nous sommes aussi satisfaits, à chaque inspection des personnels, des unités, des Régions et des Forces, que nous continuons d’exiger davantage d’efforts, au regard des défis qui se multiplient et qui s’accélèrent, car l’Algérie mérite, de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu’ils demeurent la forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance cruciale et importante, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre courant qui seront, grâce à l'aide d'Allah le Tout-puissant, une fête électorale, à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera également une nouvelle relance pour l'Algérie sur la voie de l'édification et du développement", a souligné le Général de Corps d’Armée qui a présidé une réunion de travail au siège du Commandement de la Région au 4ème jour de sa visite à la 2ème Région militaire.

A l’entame et après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement de la Région, le Général de corps d'Armée, accompagné du Général-Major Meftah Souab, commandant de la Région, a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid Boudjnane Ahmed dit "Si Abbès", dont le nom est porté par le siège du commandement de la Région où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha du Saint Coran en leur mémoire et celle des valeureux Chouhada.

Le Général de corps d'Armée a présidé, par la suite, une réunion avec le commandement et l'état-major de la Région, les responsables des différents services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global portant sur la situation générale dans le territoire de compétence, présenté par le Commandant de la Région, avant de prononcer une allocution, dans laquelle il a mis l'accent sur "la nécessité de redoubler les efforts laborieux permettant l'édification d’une Armée forte, moderne et développée, dont la pierre angulaire est la ressource humaine qualifiée, spécialisée et apte à assimiler les nouvelles techniques et les technologies de pointe, à la hauteur des défis accélérés".

"Les étapes de modernisation, au sein de l’ANP, dans les différents domaines, méritent d’être valorisées et saluées et constituent notre fierté.

Vous connaissez parfaitement et sans nul doute, en tant que cadres et par l’exercice de vos missions d’armes, la grandeur de ces étapes franchies avec une persévérance et une ferme détermination, et vous considérez la portée de leur influence positive sur l’amélioration graduelle et continue du niveau de la pratique professionnelle chez les personnels militaires, toutes catégories confondues", a souligné le vice-ministre de la Défense nationale.

"Vous accompagnez, voire palpez de si près le degré de l’état-prêt et de la disponibilité opérationnelle atteint par nos forces armées avec toutes leurs composantes ainsi que la bonne performance dans l’accomplissement des missions assignées", a-t-il ajouté, relavant que "ces réalisations constituent effectivement une source de satisfaction et de motivation en même temps, ce qui me laisse saisir la présente occasion pour saluer les efforts laborieux, soutenus et permanents que l’ensemble des personnels de l’ANP fournit chacun dans la limite de ses prérogatives et de ses compétences".

"Des efforts que nous valorisons grandement, tout autant que nous aspirons, au sein de l’ANP, à réaliser davantage d’exploits et de prouesses à la hauteur des ambitions que nous voulons concrétiser, sur le terrain, avec l’aide d’Allah le Tout-Puissant, en vue de construire une armée forte, moderne et développée dont le pivot s’articule sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée, capable d’assimiler et de maitriser parfaitement les nouvelles techniques et technologies de pointe", a souligné le Général de corps d'Armée .

Il s'agit, a-t-il poursuivi "d'une ressource capable d’accompagner les défis effrénés qui s’inscrivent dans le cadre des exigences du devoir de la protection de l’indépendance de l’Algérie et de la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son unité populaire et son intégrité territoriale.

Telles sont les missions nobles qui constituent la fierté de l’ANP devant être toujours à la hauteur de leur parfait accomplissement".

Le Général de corps d'Armée a souligné aussi que "l’Algérie mérite, de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu’ils demeurent la forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance cruciale et importante, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre courant qui seront, grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant, une fête électorale, à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera également une nouvelle relance pour l'Algérie sur la voie de l'édification et du développement".

"Nous continuons, au sein de l'ANP, à ne ménager aucun effort au service de l'Algérie et celui de sa sécurité.

Je saisis cette honorable occasion pour saluer tous les efforts consentis au niveau de la 2ème RM et valoriser les résultats obtenus dans plus d'un domaine, comme je souligne qu'aucune réalisation ne peut-être concrétisée sans labeur loyal ou sans travail persévérant et fructueux", a-t-il ajouté.

"Vous n’êtes pas sans savoir que tous les facteurs de réussite escomptée et les éléments de progrès professionnel ont été assurés, en termes d’équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation.

Nous sommes parfaitement conscients, avec sérénité d’esprit, que tous les efforts fournis ces dernières années, sur plus d’un plan, ont fructueusement apporté une grande maturité professionnelle et un capital élevé d’expérience opérationnelle et de combat, mais essentiellement, une ultime conscience de la sensibilité des missions assignées et de l’impératif de leur parfait accomplissement", a-t-il conclu.