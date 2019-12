Cyclisme - Championnats arabe 2019 : l’Algérie conserve sa couronne

La sélection nationale de cyclisme s’est adjugée l’édition 2019 des championnats arabe (toutes catégories), disputée du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie (Egypte), en remportant une belle moisson de 17 médailles, dont 7 en vermeille.

Après Sharm El Sheikh en 2017 et Mostaganem en 2018, les Algériens ont confirmé leur suprématie sur la petite reine arabe en dominant la compétition en terre des Pharaons.

Les deux dernières breloques, d’une récolte de 17 médailles, ont été glanées ce vendredi à l’occasion de la dernière journée des épreuves dans la course en ligne seniors hommes (78 km).

Dans une course remportée au sprint par l’Emirati, Mohamed Mizra (3:58:50), Yacine Hamza a terminé à la 3e position, en réalisant le même chrono du vainqueur du jour. La performance du pensionnaire du GS Pétroliers a permis à ses coéquipiers de monter sur la seconde marche du podium derrière les Emirats Arabes Unies (EAU).

Ainsi, l’Algérie est sacrée championne arabe pour la troisième édition de suite. Avec un total de 17 médailles (7 or, 7 argent, 3 bronze), les coéquipiers de Azzedine Lagab ont devancé les Emirats Arabes Unies (9 médailles : 5 or, 3 argent, 1 bronze) et l’Egypte (10 médailles : 3 or, 4 argent, 3 bronze).