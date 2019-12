13e journée : le CR Belouizdad creuse l’écart

Le CR Belouizdad creuse l’écart en tête du classement de la Ligue 1. Leader du championnat, le Chabab compte quatre points d’avance sur le MC Alger grâce à la victoire enregistrée face à la JS Saoura (1-0), ce samedi au stade du 20 Août 1955 (Alger), en match comptant pour la 13e journée.

A deux journées de la clôture de la phase aller, le CR Belouizdad se donne de l’air et se rapproche du titre honorifique de champion d’hiver. Après un court passage à vide, marqué par une défaite et deux matchs nuls, le Chabab a renoué avec la victoire en disposant de la JS Saoura.

Considéré comme un élément clé dans l’échiquier de Abdelkader Amrani, Sayoud s’est montré décisif, encore une fois, en marquant l’unique réalisation de la partie sur un coup franc direct à la 35e minute.

Avec 28 points, le CRB compte désormais quatre unités d’avance sur son poursuivant direct, à savoir, le MC Alger. Ce dernier s’est incliné en déplacement face à l’USM Bel Abbès et n’a pas pu suivre la cadence imposée par les Rouge et Blanc.

La désillusion du doyen

A Bel Abbès, le MC Alger a connu une véritable désillusion. Face à une formation de l’USMBA qui patauge dans des problèmes de tous genres, les Vert et Rouge pensaient avoir fait le plus dur en scorant à la 39e minute par Allati.

Toutefois, les Belabessiens étaient plus que déterminés à gagner afin d’éviter à leur équipe une nouvelle déconvenue. Cinq minutes après l’ouverture de la marque des visiteurs, Belhoucini a répliqué à la 43e minute. L’homme en forme côté USMBA a doublé la mise, sur penalty, à la 80e minute avant de voir Haddad ajouté un troisième but à la toute dernière minute (90’).

Grâce à cette précieuse victoire, l’USMBA s’installe dans le ventre mou du classement (9e – 16 pts). Pour sa part, le MCA ne gagne plus depuis trois sorties (2 défaites, 1 nul) et voit la première place s’éloigner davantage.

L’ES Sétif se révolte

Au stade du 8 Mai 1945, l’ES Sétif n’a fait qu’une bouchée de l’AS Aïn M’lila (4-0). Dans un match à sens unique, disputé à huis clos, les Sétifiens ont plié le match en première mi-temps en marquant à trois reprises par Malik Touré (21’, 32’), Djahnit (45’). A cinq minutes du terme de la rencontre, Ghacha a porté l’estocade à quatre buts à zéro et permet à l’Aigle Noir de s’extirper de la zone de turbulences (10e – 14 pts).

Le NCM enchante, le NAHD déchante

Dans le duel des mal-classés disputé à Alger entre le NA Hussein Dey et le NC Magra, ce dernier a réalisé le hold-up parfait en piégeant son hôte (0-1). A la faveur de la réalisation de Ziani, scorée dès le retour des vestiaires (48’), le promu a réussi à engranger trois précieux points (15e – 12 pts) et rejoint par la même occasion le NAHD et l’ASO Chlef.

Concernant le match US Biskra - CA Bordj Bou Arreridj, il s’est soldé sur un score blanc (0-0).

Cette 13e manche se poursuivra ce mardi (16h00) avec le déroulement du match JS Kabylie – ASO Chlef, tandis que les rencontres Paradou AC - CS Constantine et ASO Chlef - USM Alger n’ont pas encore été programmées en raison de la participation de l’USMA et du PAC aux compétitions africaines.

Résultats des rencontres : CR Belouizdad - JS Saoura 1 - 0 USM Bel Abbès - MC Alger 3 - 1 ES Sétif - AS Aïn M'lila 4 - 0 NA Hussein Dey - NC Magra 0 - 1 US Biskra - CA Bordj Bou Arreridj 0 - 0 Mardi (16h00) : JS Kabylie - MC Oran A programmer : Paradou AC - CS Constantine ASO Chelf - USM Alger