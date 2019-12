Le tireur en Floride était un pilote saoudien, le roi Salmane présente ses excuses

Le tireur qui a ouvert le feu dans une base aéronavale en Floride vendredi, faisant trois morts avant d'être abattu, était un Saoudien membre de l'armée de l'air de son pays et présent pour une formation, a confirmé le gouverneur de Floride Ron De Santis.

«Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réponses à apporter sur le fait que cet individu, un étranger, membre de l'armée de l'air saoudienne, s'entraînait sur notre sol et ait commis cela», a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement saoudien «se retrouve redevable d'une dette ici, étant donné qu'il s'agit d'un de leurs ressortissants», a-t-il ajouté.

Dans un appel à Donald Trump, le roi Salmane a dénoncé vendredi l'attaque «barbare» commise par un Saoudien en formation militaire en Floride, qui a fait trois morts, a indiqué le président américain sur Twitter.

«Le roi Salmane d'Arabie Saoudite m'a appelé pour présenter ses sincères condoléances et exprimer sa sympathie aux familles et aux amis des combattants qui ont été tués et blessés lors de l'attaque qui a eu lieu à Pensacola, Floride», a tweeté le locataire de la Maison Blanche.

«Le roi a dit que le peuple saoudien était indigné par l'acte barbare du tireur, et que cette personne ne représentait en aucune façon les sentiments du peuple saoudien, qui aime le peuple américain», a-t-il ajouté.

La base aéronavale de Pensacola, où environ 16.000 soldats sont stationnés, est utilisée par l'US Navy pour des programmes d'entraînement destinés aux militaires de pays alliés.

Des centaines de militaires saoudiens suivent chaque année des formations au sein des forces armées américaines, illustration des liens forts qui unissent Washington et Ryad.