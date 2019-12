Affaire de financement de la campagne du 5ème mandat de l’ex-président : arrivée de Saïd Bouteflika au tribunal de Sidi M’Hamed

Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika est arrivé, samedi soir, au tribunal de Sidi M'hamed (Alger), pour son audition dans le cadre du procès d'anciens responsables et hommes d'affaires dans les affaires de montage automobile et de financement illégal de la campagne électorale de son frère.

Le procureur de la République avait demandé la comparution de Saïd Bouteflika, ramené de la prison de Blida, comme témoin, après que son nom ait été cité plusieurs fois lors de ce procès.

L'homme d'affaire Ali Haddad, en détention provisoire actuellement, avait affirmé après son interrogatoire par le juge d'audience, que Saïd Bouteflika lui avait demandé de collecter l'argent pour le financement de la campagne électorale de son frère.

APS