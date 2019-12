Météo : annonce de pluies, parfois orageuses, dimanche et lundi, à l'Est et l'Ouest du pays

Des averses de pluie, parfois orageuses et accompagnées de rafales de vent, s’abattront, dimanche et lundi, sur les wilayas de l'Est et de l'Ouest du pays, signale un bulletin météorologique spécial émis par le Centre national des Prévisions météorologiques.

Les wilayas concernées sont celles de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk-Ahras et Batna, précise le BMS dont la validité s'étalera de dimanche à lundi.

Les quantités de pluies attendues sur ces régions se situent entre 20 et 40 mm, selon la même source qui prévoit également des « rafales de vent sous orages » requérant un niveau de vigilance « Orange ».