FAF : report de toutes les compétitions de football jusqu'au 15 décembre

Toutes les compétitions et manifestations footballistiques sont reportées jusqu’au 15 décembre, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

"La FAF porte à la connaissance de toutes les Ligues, des clubs, et du grand public, que toutes les compétitions et manifestations footballistiques sont reportées du lundi 9 décembre à minuit jusqu'au 15 du même mois à 6h00", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué, précisant que cette décision a été prise conformément à un arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le report est lié à l'organisation de l'élection présidentielle jeudi prochain.

Du coup, le match JS Kabylie - MC Oran, comptant pour la mise à jour de la 13e journée du championnat de Ligue 1, prévu initialement mardi au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, est reporté à une date ultérieure.

La 14e journée de Ligue 2, qui devait se jouer initialement samedi dernier puis a été reportée au 14 décembre, n'aura finalement pas lieu à cette date.

Cette décision concerne également le match de basket-ball entre le GS Pétroliers et le GS Cosider de la mise à jour du calendrier du Championnat d'Algérie, Division nationale 1 dames, programmé initialement mardi (18h00) à la salle d'Hydra (Alger).

APS