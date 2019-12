Coupe d'Algérie : le calendrier jusqu'aux demi-finales arrêté

La commission de la Coupe d’Algérie, en concertation avec celle des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP), a arrêté les dates des différents tours de l’épreuve, à commencer par les 32es de finale qui se joueront les 21, 22 et 23 décembre, selon le calendrier dévoilé lundi soir par la Fédération algérienne (FAF).

Avant la fin de l'année, les clubs qualifiés aux 16es de finale joueront ce tour les 28, 29 et 30 décembre, sauf pour les formations engagées dans les deux compétitions africaines interclubs (JS Kabylie, USM Alger et Paradou AC) qui, en cas de qualification, disputeront leurs matchs le samedi 4 janvier, précise la même source. Les 8e de finale sont programmés quant à eux les 11, 12 et 13 février.

Comme ce fut le cas lors de la précédente édition, la commission fédérale de la Coupe d'Algérie a maintenu le principe de faire jouer les quarts et demi-finales en deux manches. Ainsi, les quarts de finale (aller) sont fixés aux 10 et 11 mars, alors que la seconde manche se déroulera une semaine plus tard (17 et 18 mars).

Les demi-finales sont programmées, elles, les 3, 4 avril (aller) et 10, 11 du même mois (retour).

Le tirage au sort des 32es et 16es de finale aura lieu ce mardi à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration d’Alger à partir de 18h00.

Les choses sérieuses vont ainsi commencer avec l'entrée en lice des 16 pensionnaires de la Ligue 1, dont le détenteur du trophée le CR Belouizdad.

Les clubs de l'élite s'ajouteront aux 48 "rescapés" du dernier tour régional, dont les trois "petits poucets", le Mouloudia Oued Chaâba (Ligue de Batna), le MJ Arzew et le CSA Marsa (Ligue d'Oran), pensionnaires de la Régionale 2.

APS